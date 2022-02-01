Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Коронавірус

В Україні виявили 30 768 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Зокрема захворіли 4 056 дітей і 337 медпрацівників

В Україні за добу 31 січня виявили 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 4 056 дітей і 337 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 2 069 людей, 8 835 – одужали, 192 людей померли. 31 січня зробили понад 130,6 тисячі тестувань.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (3411), Одеській (2471) областях, Києві (2363).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад чотири мільйони людей, 100 395 – померли.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG