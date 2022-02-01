В Україні від COVID-19 вакцинували ще 65 655 людей – МОЗ

В Україні за добу 31 січня від COVID-19 вакцинували ще 65 655 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 23 278 людей, другу дозу – 25 525 людей, додаткову дозу отримали 480 людей, бустерну дозу – 16 372 людини», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні від COVID-19 першою дозою вакцинували понад 15,3 мільйона людей, дві дози отримали понад 14,6 мільйона людей, додаткову дозу – 17 175 людей, бустерну дозу – 356 098 людей.