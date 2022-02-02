Коронавірус: Норвегія і Франція зняли більшість обмежень

Норвегія стала другою скандинавською країною, яка скасувала більшість своїх обмежень щодо COVID-19, незважаючи на спалах захворювання, викликаний надзвичайно заразним штамом «омікрон». Влада Норвегії заявила, що суспільство має «жити з» вірусом. Тим часом, обмеження також почала знімати Франція.

«Омікрон» спричинив різке зростання кількості випадків у Норвегії, але кількість госпіталізацій пацієнтів із тяжким перебігом хвороби не збільшилася в широко охопленій вакцинацією країні.

«Ми нарешті досягли точки, коли зможемо скасувати багато заходів щодо охорони здоров’я, з якими довелося жити цієї зими», – сказав на пресконференції прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

У Норвегії, де майже 91 відсоток населення повністю вакцинований від COVID-19, зафіксовано понад 781 тисячу випадків і 1440 смертей від коронавірусу.

Рішення влади Норвегії набуло чинності о 23:00 1 лютого за місцевим часом.

Франція 2 лютого скасувала обов’язкове носіння масок на вулиці, щоб полегшити повсякденне життя громадян.

Обмеження на кількість глядачів для концертних залів, спортивних матчів та інших заходів також зняли. При цьому хоча робота з дому більше не буде обов’язковою, її все ще рекомендують.

Напередодні Данія стала першою країною Європейського союзу, яка скасувала всі обмеження щодо коронавірусу, незважаючи на рекордну кількість випадків, спричинених «омікроном».

Країна знову відмовилася від масок, COVID-паспортів і обмеженого часу роботи барів і ресторанів після першого експерименту зі зняттям усіх обмежень у вересні-листопаді.

На кордонах країни залишаються лише деякі обмеження для невакцинованих мандрівників, які прибувають із країн, що не входять до Шенгенської зони.

Маючи нижчі рівні шпиталізації, ніж у попередніх хвилях, кілька європейських країн, включаючи Францію, Ірландію і Велику Британію, оголосили про скасування або значне зниження своїх обмежень, незважаючи на рекордні чи дуже високі числа нових випадків.