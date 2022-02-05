COVID-19 в Україні: за добу медики виявили більше 42 тисяч нових випадків

Українські медики виявили за добу 4 лютого 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 4 268 дітей і 920 медпрацівників. Госпіталізовано 3 918 хворих, зафіксовано 185 летальних випадків.

Найбільше нових випадків виявили в Одеській (3874), Житомирській (2555) областях та у Києві (3173).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,2 мільйона людей, 101 168 – померли.