Донеччина з 7 лютого може перейти в «червону» зону – ОДА

Донецька область з 7 лютого може перейти до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки через зростання рівня захворюваності на COVID-19, повідомила пресслужба Донецької ОДА.

«Донеччина, як і більшість областей, перебуває у помаранчевому кольорі. У нас уже перевищено три показники», – заявив чиновник департаменту охорони здоров’я ОДА Олександр Педенко.

За його словами, у лікарнях регіону ліжка для хворих на COVID-19 завантажені на 30%. Майже 200 дітей з COVID-19 і з підозрою на цю хворобу перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах Донецької області, додав Педенко.

«Відбуваються певні зміни: перепрофілювання дорослих ліжок на дитячі. На сьогодні у стаціонарах, які надають допомогу дітям з COVID-19, перебуває 198 дітей. Загалом у стаціонарах – 1017 осіб з діагнозом COVID-19 і 179 – з підозрою на цю хворобу», – сказав він.

На апаратах штучної вентиляції легень перебуває 21 особа, кисневої підтримки потребують 717 осіб, додали в ОДА.

За словами Педенка, на сьогодні повний курс щеплення на Донеччині мають 33,3% населення області.

Напередодні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розгляне питання щодо можливого переведення ще дев’яти областей України до «червоної» зони через поширення COVID-19. Це – Львівська, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська, Сумська, Хмельницька області.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 4 мільйони людей, померли понад 100,5 тисяч.

Станом на 2 лютого в «червоній» зоні перебувають дві області: Івано-Франківська і Рівненська.