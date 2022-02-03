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Новини | Суспільство

Держпраці торік перевірило понад 600 лікарень – виявили майже 3 тисячі порушень безпеки праці

На обліку Держпраці з початку пандемії є дві пожежі в лікарнях: в Обласній інфекційній клінічній лікарні в Запоріжжі та в Косівській центральній районній лікарні (на фото)

Державна служба з питань праці здійснила «превентивні заходи» в понад 600 медичних закладах протягом 2021 року – про це у відомстві повідомили на запит Радіо Свобода.

Перевірки стосувалися дотримання законодавства з охорони праці, зокрема, під час експлуатації «кисневого забезпечення, кисневих балонів, систем трубопроводів з киснем та іншого медичного обладнання».

«Виявлено 2 829 ознак порушень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці», – йдеться у відповіді.

Найбільш поширеними виявленими ознаками порушень назвали:

  • відсутність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
  • не проведення навчання, перевірки знань та інструктажів з питань охорони праці з працівниками
  • не призначення відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію, обслуговування і ремонт машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
  • відсутність декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
  • не проведення ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів
  • не зазначений перелік приміщень, пов’язаних із споживанням продуктів розділення повітря (кисню)
  • не проведення опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів

«За результатами проведених превентивних заходів керівникам закладів запропоновано усунути виявлені ознаки порушень для забезпечення безпеки та здоров’я працівників і людей, які перебувають на лікуванні у цих закладах, та запроваджено моніторинг за їх усуненням», – йдеться у відповіді, наданій пресслужбою відомства.

Крім того, на підставах, визначених законодавством, Держпраці провело дві позапланові перевірки у Львівській міській клінічній лікарні та товаристві з обмеженою відповідальністю «Медпак» в Дніпро за зверненням громадян.

«На виконання доручення Прем’єр-міністра України територіальними органами Держпраці проводиться інформаційно-роз’яснювальна кампанія з питань безпечної експлуатації медичного обладнання, кисневих балонів, систем централізованої подачі медичного кисню, кисневих станцій та систем трубопроводів з киснем у закладах охорони здоров’я першої і другої черги та резервних закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом Sars-CoV-2», – повідомляють у службі.

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За даними Держпраці, на обліку відомства з початку пандемії є «два групових нещасних випадки: кількість потерпілих – шість медичних працівників, з них зі смертельним наслідком – троє».

Йдеться про пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні в Запоріжжі в лютому 2021 року та Косівській центральній районній лікарні в грудні 2021 року. За цими випадками спеціальна комісія з нещасних випадків зі смертельним наслідком завершила розслідування, заявляє служба.

Раніше МОЗ повідомляло Радіо Свобода про трьох загиблих і одного постраждалого медичного працівника внаслідок пожеж, пов’язаних із використанням кисню в «ковідних» лікарнях.

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