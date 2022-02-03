Держпраці торік перевірило понад 600 лікарень – виявили майже 3 тисячі порушень безпеки праці

Державна служба з питань праці здійснила «превентивні заходи» в понад 600 медичних закладах протягом 2021 року – про це у відомстві повідомили на запит Радіо Свобода.

Перевірки стосувалися дотримання законодавства з охорони праці, зокрема, під час експлуатації «кисневого забезпечення, кисневих балонів, систем трубопроводів з киснем та іншого медичного обладнання».

«Виявлено 2 829 ознак порушень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці», – йдеться у відповіді.

Найбільш поширеними виявленими ознаками порушень назвали:

відсутність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

не проведення навчання, перевірки знань та інструктажів з питань охорони праці з працівниками

не призначення відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію, обслуговування і ремонт машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

відсутність декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

не проведення ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів

не зазначений перелік приміщень, пов’язаних із споживанням продуктів розділення повітря (кисню)

не проведення опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів

«За результатами проведених превентивних заходів керівникам закладів запропоновано усунути виявлені ознаки порушень для забезпечення безпеки та здоров’я працівників і людей, які перебувають на лікуванні у цих закладах, та запроваджено моніторинг за їх усуненням», – йдеться у відповіді, наданій пресслужбою відомства.

Крім того, на підставах, визначених законодавством, Держпраці провело дві позапланові перевірки у Львівській міській клінічній лікарні та товаристві з обмеженою відповідальністю «Медпак» в Дніпро за зверненням громадян.

«На виконання доручення Прем’єр-міністра України територіальними органами Держпраці проводиться інформаційно-роз’яснювальна кампанія з питань безпечної експлуатації медичного обладнання, кисневих балонів, систем централізованої подачі медичного кисню, кисневих станцій та систем трубопроводів з киснем у закладах охорони здоров’я першої і другої черги та резервних закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом Sars-CoV-2», – повідомляють у службі.

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За даними Держпраці, на обліку відомства з початку пандемії є «два групових нещасних випадки: кількість потерпілих – шість медичних працівників, з них зі смертельним наслідком – троє».

Йдеться про пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні в Запоріжжі в лютому 2021 року та Косівській центральній районній лікарні в грудні 2021 року. За цими випадками спеціальна комісія з нещасних випадків зі смертельним наслідком завершила розслідування, заявляє служба.

Раніше МОЗ повідомляло Радіо Свобода про трьох загиблих і одного постраждалого медичного працівника внаслідок пожеж, пов’язаних із використанням кисню в «ковідних» лікарнях.