Держпраці торік перевірило понад 600 лікарень – виявили майже 3 тисячі порушень безпеки праці

Державна служба з питань праці здійснила «превентивні заходи» в понад 600 медичних закладах протягом 2021 року – про це у відомстві повідомили на запит Радіо Свобода.
Перевірки стосувалися дотримання законодавства з охорони праці, зокрема, під час експлуатації «кисневого забезпечення, кисневих балонів, систем трубопроводів з киснем та іншого медичного обладнання».
«Виявлено 2 829 ознак порушень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці», – йдеться у відповіді.
Найбільш поширеними виявленими ознаками порушень назвали:
- відсутність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
- не проведення навчання, перевірки знань та інструктажів з питань охорони праці з працівниками
- не призначення відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію, обслуговування і ремонт машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
- відсутність декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
- не проведення ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів
- не зазначений перелік приміщень, пов’язаних із споживанням продуктів розділення повітря (кисню)
- не проведення опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів
«За результатами проведених превентивних заходів керівникам закладів запропоновано усунути виявлені ознаки порушень для забезпечення безпеки та здоров’я працівників і людей, які перебувають на лікуванні у цих закладах, та запроваджено моніторинг за їх усуненням», – йдеться у відповіді, наданій пресслужбою відомства.
Крім того, на підставах, визначених законодавством, Держпраці провело дві позапланові перевірки у Львівській міській клінічній лікарні та товаристві з обмеженою відповідальністю «Медпак» в Дніпро за зверненням громадян.
«На виконання доручення Прем’єр-міністра України територіальними органами Держпраці проводиться інформаційно-роз’яснювальна кампанія з питань безпечної експлуатації медичного обладнання, кисневих балонів, систем централізованої подачі медичного кисню, кисневих станцій та систем трубопроводів з киснем у закладах охорони здоров’я першої і другої черги та резервних закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом Sars-CoV-2», – повідомляють у службі.
Читайте також: Комісія «Нафтогазу» перевірить дії облгазу в Кропивницькому, де стався вибух у будинку – Тимошенко
За даними Держпраці, на обліку відомства з початку пандемії є «два групових нещасних випадки: кількість потерпілих – шість медичних працівників, з них зі смертельним наслідком – троє».
Йдеться про пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні в Запоріжжі в лютому 2021 року та Косівській центральній районній лікарні в грудні 2021 року. За цими випадками спеціальна комісія з нещасних випадків зі смертельним наслідком завершила розслідування, заявляє служба.
Раніше МОЗ повідомляло Радіо Свобода про трьох загиблих і одного постраждалого медичного працівника внаслідок пожеж, пов’язаних із використанням кисню в «ковідних» лікарнях.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ