До України прямує 120 тонн гуманітарної допомоги від Польщі – ДСНС

Зранку 31 січня в Україну прямує понад 120 тонн гуманітарної допомоги, яку уряд Польщі передає на запит української сторони, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Від пункту пропуску на кордоні «Дорогуськ-Ягодин» вантаж супроводжують рятувальники ДСНС. Так, колона з 29 вантажівок, які прямують до Києва, доправляє медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри та постільну білизну. Також Україна отримає 2 мільйони масок для захисту від COVID-19», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, польська сторона висловила сподівання, що «ця підтримка допоможе громадянам України в умовах нинішньої кризової ситуації, а також триваючої боротьби із коронавірусною хворобою».

Очікується, що сьогодні вантаж прибуде до Києва.