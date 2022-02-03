Комісія «Нафтогазу» перевірить дії облгазу в Кропивницькому, де стався вибух у будинку – Тимошенко

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко відвідав Кропивницький, де напередодні стався вибух у багатоквартирному житловому будинку. Він повідомив журналістам, що після 15 години 3 лютого очікуються попередні висновки щодо того, які відновлювальні роботи можуть бути виконані в будинку.

«Попередньо є розуміння що люди повернуться в найближчі терміни до своїх квартир. Я поставив окреме завдання очільнику області, щоб якнайшвидше сьогодні чи завтра вранці почали відновлювати вікна в людей у квартирах, тому що це дійсно важливо, щоб люди повернулися до своїх домівок. Всі роботи, які потрібні, зі стінами й так далі, якісь капітальні роботи також будуть швидко зроблені», – сказав він.

Тимошенко зазначив, що поліція порушила кримінальне провадження щодо обставин вибуху.

«З Києва також сюди приїхала окрема комісія «Нафтогазу», яка буде розбиратися й дивитися, що місцевий облгаз робив тут, які роботи були», – повідомив він.

За словами представника Офісу президента, до міста прибули фахівці з дитячих опіків з Дніпра, яких рекомендував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Вони консультують місцевих лікарів і за потреби діти будуть перевезені для різних естетичних та інших операцій до Дніпра чи Києва, але з цього приводу будуть спілкуватися, звісно, з мамою, тому що потрібно, щоб вона дала добро. Міський голова запевнив, що жодних проблем, всіх розселили, хтось поїхав до родичів, хтось у готелі проживає», – додав Тимошенко.

Він завив, що з державного бюджету можуть за потреби бути виділені кошти на усунення завданих вибухом збитків, хоча висловив думку, що обсяг відновлювальних робіт буде посильним для місцевої влади. Наразі в пошкодженому будинку відновлене опалення і водопостачання, але електроенергії ще немає.

Представник місцевої лікарні повідомив журналістам, що постраждала восьмирічна дівчинка перебуває в стані середньої тяжкості, який межує з тяжким. Вона отримала опіки 30% тіла, в тому числі ніг та обличчя.

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«Все, що потрібно робити за опікового шоку, було зроблено. Дитина вчора прийшла до свідомості, вчора й сьогодні спілкувалася з мамою, на зараз загрози життю ми не бачимо», – сказав він.

Інша постраждала дитина – 13-річна дівчинка – перебуває в обласній лікарні.

Напередодні Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про пожежу в квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку в Кропивницькому. За попередніми висновками, пожежа сталася внаслідок вибуху газоповітряної суміші. Один чоловік загинув, постраждали троє – один дорослий та дівчата восьми й 13 років. Пожежу ліквідували близько 17 години 2 лютого.

За даними ДСНС, вибух вибив вікна в 73 квартирах, п’ять квартир були пошкоджені. 27 людей евакуювали.