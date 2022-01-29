У Запоріжжі ліквідовують наслідки вибуху в будинку – людям допомагають виносити речі, вивезено 9 тонн сміття

У Запоріжжі тривають роботи з ліквідації наслідків вибуху у будинку в Олександівському районі міста, в результаті якого 28 січня одна людина загинула, дві травмовані та пошкоджено сім квартир, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Наразі співробітники КП «Запоріжремсервіс» закривають всі пошкоджені елементи стін шляхом риштування брусом, плівкою та дерев’яними плитами. Рятувальники, в свою чергу, організували цілодобову роботу мобільного пункту обігріву. Співробітники ДСНС проводять оповіщення жителів будинку щодо допуску їх до помешкань, а також спільно з працівниками поліції супроводжують їх до квартир, допомагаючи виносити речі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними ДСНС, всі пошуково-рятувальні роботи завершено, триває вивезення будівельного сміття – з початку робіт вивезено 9 тонн сміття.

«Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям», – вказали в ДСНС.

Вибух, попередньо, газоповітряної суміші, у чотириповерховому будинку в Запоріжжі стався вночі 28 січня, одна людина загинула, дві травмовані, 15 мешканців евакуювали.