Вибух у будинку в Запоріжжі: 1 людина загинула, 2 травмовані

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що вночі у Запоріжжі в чотириповерховому будинку на вулиці Франка в Олександрівському районі стався вибух, одна людина загинула і двоє травмовані. Згідно з повідомленням, найімовірніше, стався вибух газоповітряної суміші.

15 мешканців будинку евакуювали, людям надають допомогу психологи.

«Вибухом зруйновано несучі елементи в межах одного під’їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир», – йдеться в повідомленні.

Нацполіція організувала охорону громадської безпеки та недопущення мародерства, повідомили в ДСНС.

«Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям та вирішується питання щодо тимчасового розселення», – вказали рятувальники.

Наразі тривають пошукові роботи щодо виявлення можливих постраждалих та розбирання зруйнованих конструкцій. Облаштовано пункт обігріву.