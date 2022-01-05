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Одещина: через отруєння продуктами горіння загинула ціла родина – двоє дорослих і троє дітей

Слідство щодо причин загибелі людей триває

В управлінні Держслужби з надзвичайних ситуаці в Одеській області повідомили, що ввечері 4 січня у селі Паліївка Одеського району в приватному житловому будинку загинули п’ятеро людей, зокрема троє – діти (дві дівчинки віком 3-4 роки, та 9-річний хлопчик).

«Представники поліції повідомили, що обстановка в будинку не порушена, ознак насилля на тілах не виявлено, слідів проникнення в оселю немає. Попередня причина смерті родини – отруєння продуктами горіння від паливного генератора», – йдеться в повідомленні.

Слідство щодо причин загибелі цілої родини триває.

У ДСНС просять громадян перевіряти справність електро- та газових приладів, печей, та дотримуватись елементарних правил безпеки.

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