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У будівлі університету імені Каразіна в Харкові сталася пожежа, ніхто не постраждав – ДСНС

Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків встановлюються (фото будівлі вишу архівне)

В управліннні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області повідомили, що у четвер в головному корпусі Харківського національного університету імені Каразіна сталася пожежа, яку наразі повністю загасили.

Згідно з повідомленням, загоряння сталося у підсобному приміщенні між першим і другим поверхами будівлі.

«Персоналом закладу була організована евакуація студентів та викладачів з будівлі. На свіже повітря самостійно вийшли 300 людей. Завдяки грамотним діям співробітників університету, жертв та постраждалих вдалося уникнути», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у підсобному приміщенні горіли меблі та речі – рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню до актової зали, розташованої зверху.

Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків встановлюються.

Харківський національний університет імені Василя Каразіна заснований на початку 19 століття.

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