Ляшко: вперше з початку пандемії в Україні зробили понад 100 тисяч ПЛР-досліджень за добу

В Україні вперше за час пандемії було зроблено понад 100 тисяч ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусної інфекції протягом однієї доби, заявив на брифінгу 3 лютого міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Загалом 2 лютого провели понад 190 тисяч тестувань (ПЛР-тестувань, експрес-тестів на антиген і тестів методом ІФА).

«Вчора в Україні вперше з початку пандемії зроблено більше ніж 100 тисяч досліджень за добу методом полімеразної-ланцюгової реакції. Це один із показників готовності медичної системи до реагування», – заявив Ляшко.

Міністр вкотре закликав вакцинуватися від COVID-19, уникати контакту з особами, які мають ознаки вірусних інфекцій, правильно використовувати захисну маску, уникати відвідування місць скупчення людей, провітрювати приміщення, регулярно мити руки, зважаючи на рекордну кількість випадків хвороби за добу – 39 620.