В Україні виявили майже 40 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за добу 2 лютого виявили 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 4 446 дітей і 1 035 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, минулої доби шпиталізували 4 136 людей, 9 380 – одужали, 210 людей померли. Протягом доби зробили понад 190,6 тисячі тестувань.

Найбільше нових випадків виявили в Одеській (2982), Житомирській (2933) областях, у Києві (2437), Івано-Франківській (2423), Львівській (2369), Хмельницькій (2283) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,1 мільйона людей, 100 809 – померли.