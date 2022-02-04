В Україні зробили понад 400 тисяч бустерів від COVID-19 – МОЗ

В Україні від початку вакцинальної кампанії зробили понад 421 тисячу бустерних щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Всього першою дозою в Україні вакциновані понад 15,4 мільйона людей, двома дозами – 14,7 мільйона, отримали додаткову дозу – 19 423 людини.

Минулої доби, за даними МОЗ, в Україні зробили 75 304 щеплення.

У міністерстві наголошують, що вакцинація є єдиним ефективним способом захистити себе від коронавірусної хвороби, зокрема, в умовах нової хвилі, що триває в Україні.