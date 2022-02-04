В Україні виявили 43 778 нових випадків COVID-19

В Україні за добу 3 лютого виявили 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 4 381 дитина і 873 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За цими даними, минулої доби шпиталізували 4 328 людей, 9 497 – одужали, 174 людини померли. Протягом доби зробили понад 174 тисячі тестувань.

Найбільше нових випадків минулої доби зафіксували в Одеській (4136), Львівській (3791), Житомирській (3310) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,2 мільйона людей, 100 983 – померли.