Президент Туреччини повідомив про зараження «омікроном»

Президент Туреччини повідомив, що захворів на COVID-19. За словами Реджепа Тайїпа Ердогана, у нього і в його дружини виявили штам «омікрон». Хвороба у подружжя проходить у легкій формі, і вони продовжують працювати вдома.

3 лютого Ердоган відвідував Київ і зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Голови держав підписали кілька документів, включаючи угоди про зону вільної торгівлі і співпрацю в оборонній сфері.

Володимир Зеленський 5 лютого у твітері висловив жаль через хворобу Ердогана і його дружини і побажав їм швидкого одужання.

Напередодні голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що вдруге захворів на коронавірусну хворобу. Вперше він хворів у листопаді 2020 року.

Візит Ердогана до Києва відбувся на тлі загострення російсько-українських відносин через повідомлення про можливу підготовку нападу Росії на Україну. Кремль усі звинувачення в агресії відкидає.

Ердоган раніше пропонував президентам України і Росії провести саміт із врегулювання відносин на території Туреччини.