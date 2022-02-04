Попри COVID-19, Єрмак продовжує готувати зустріч радників «нормандського формату» – МЗС

Голова Офісу президента Андрій Єрмак продовжує займатися підготовкою зустрічі радників у «нормандському форматі», заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 4 лютого.

Про це він розповів у відповідь на питання про те, як хвороба Єрмака позначиться на підготовці зустрічі.

«Попри хворобу, Андрій Єрмак залишається на зв’язку і перебуває повністю в робочому процесі. Вчора, зокрема, під його головуванням онлайн відбулася нарада з метою підготовки зустрічі радників у нормандському форматі, тому він в жодному разі не припинив підготовку до цієї зустрічі», – сказав міністр.

Кулеба назвав «ідеальним сценарієм» фізичну зустріч радників.

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«При всій повазі й симпатії до сучасних технологій, але ніщо не замінить особисту зустріч. Будемо сподіватися, що він одужає до моменту цього відрядження, якщо ні – тоді будуть ухвалюватися відповідні рішення залежно від ситуації», – додав він.

Напередодні голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що вдруге захворів на коронавірусну хворобу. Вперше він хворів у листопаді 2020 року.

Попередня зустріч радників лідерів країн «нормандського формату» (Німеччини, Франції, України, Росії) відбулася 26 січня в Парижі. Після неї керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що ці переговори можна вважати «реанімацією «нормандського формату».