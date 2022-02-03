Товарообіг між Україною і Туреччиною може зрости до 10 млрд доларів завдяки ЗВТ – переговори Зеленського та Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 3 лютого в Києві обговорив із українським колегою Володимиром Зеленським активізацію торгівлі між двома країнами.

«Ми… розглянули кроки, які можна зробити, щоб вивести до рівня 10 мільярдів доларів наш торговельний баланс, який минулого року продемонстрував зростання в 60% і досяг цифри 7,5 мільярда доларів. Щиро вірю, що угода про вільну торгівлю, яку щойно було підписано, дасть нам змогу швидко досягти цієї мети», – сказав Ердоган на спільному брифінгу.

Зеленський назвав досягнення такого показника реальною метою.

«Навіть до підписання угоди наша взаємна торгівля встановила рекорд і зросла за минулий рік більше ніж на половину. Це доказ того, що наша мета, наша домовленість і бажання обох країн – а це 10 мільярдів доларів – більше ніж реальна», – сказав президент України.

Угоду про створення зони вільної торгівлі між двома країнами підписали премʼєр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш. Зеленський назвав підписання угоди історичним моментом.

2 лютого Кабінет міністрів України затвердив проєкт угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.