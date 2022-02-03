Дружина президента Туреччини відвідала в Києві культурно-просвітницький центр «Кримська родина»

Дружина президента Туреччини Еміне Ердоган відвідала 3 лютого в Києві кримськотатарський культурно-просвітницький центр «Кримська родина» (Qırım ailesi). Про це повідомила член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель у Facebook.

«Дружині президента розповіли про діяльність організації, спрямовану на збереження національної ідентичності кримських татар, у тому числі проєкти та різні заходи організації, що здійснюються за підтримки та сприяння турецьких державних організацій TIKA та YTB», – написала Юксель.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським Ердоган на брифінгу у Києві повторив, що підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, включно з анексованим Росією Кримом.