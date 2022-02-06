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Новини | Суспільство

Медики за добу виявили більше 27 тисяч нових випадків COVID-19 в Україні

Найбільше нових випадків зафіксовано в Одеській (2788), Хмельницькій (2070) областях та у Києві (2298)

Українські медики виявили за добу 5 лютого 27 851 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків виявили в Одеській (2788), Хмельницькій (2070) областях та у Києві (2298).

Зокрема, захворіли 2 597 дітей і 431 медпрацівник. Госпіталізовано 4 219 хворих, зафіксовано 109 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,2 мільйона людей, 101 277 – померли.

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