Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак одужав від COVID-19. Про це він сам повідомив у фейсбуці.

«Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований», – написав Єрмак.

Він також закликав українців вакцинуватись.

«Усі плани на цей тиждень в силі. Роботи багато, але енергії ще більше», – додав Єрмак.

3 лютого керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що отримав позитивний тест на COVID-19.

У листопаді 2020 року Єрмак також хворів на COVID-19.