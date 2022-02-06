Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

В Україну доставили першу партію ліків проти COVID-19 «Молнупіравір» – міністр

Найближчим часом міністерство охорони здоров'я розподілить ліки та відправить їх у регіони

Перші 60 тисяч курсів препарату від COVID-19 «Молнупіравір» у неділю 6 лютого прибули до України, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Велика Британія 4 листопада минулого року стала першою у світі країною, яка схвалила використання препарату «Молнупіравір» проти COVID-19, розробленого американськими корпораціями Merck та Ridgeback Biotherapeutics.

«Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам із груп ризику. Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розподілить ліки та відправить їх у регіони. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тис. курсів препарату», – цитує Ляшка пресслужба міністерства охорони здоров’я.

За інформацією МОЗ, «Молнупіравір» – це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати. «Молнупіравір» зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG