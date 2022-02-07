МОЗ змінило тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із COVID-19

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного і стаціонарного лікування пацієнтів із COVID-19, повідомила пресслужба відомства.

«Раніше пацієнт мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати взяття матеріалу на тестування. Повторне тестування на COVID-19 також могло проводитись не раніше 10 днів з часу появи симптомів чи першого позитивного тесту. Тепер повторне тестування на наявність в організмі вірусу можна проводити через 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного результату тестування методом ПЛР. Важливо, що йдеться лише про тестування методом ПЛР», – пояснили у МОЗ.

У відомстві зазначили: якщо людина отримала негативний ПЛР-тест та не має симптомів захворювання, то самоізоляцію можна завершувати. Також її можна завершувати за умови відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування.

«Окрім того, змінено вимоги до повторного проведення тестування. Тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без наявності симптомів, але який був підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова – контакт із підтвердженим випадком COVID-19. Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для осіб, у яких були наявні симптоми COVID-19. Для безсимптомних хворих необхідно було підтвердження ПЛР-методом», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ розповіли, що також в умовах «червоного» рівня епідемічної небезпеки тепер будуть відстежуватися лише «контакти високого ризику» інфікування та тяжких наслідків захворювання.

«Контактами високого ризику вважатимуться члени сім’ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров’я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, як-от лікарні та установи довготривалого догляду. Ті, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, вважатимуться контактами низького ризику», – пояснили у міністерстві.

В Україні за минулу добу виявили 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії, за даними МОЗ, захворіли понад 4,3 мільйона людей.