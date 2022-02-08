МОЗ: кожен другий дорослий українець зробив повний курс щеплення від COVID-19

Станом на 8 лютого половина дорослого населення України пройшла повний курс вакцинації проти COVID-19, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на ранковому брифінгу 8 лютого. Водночас, за його словами, цього замало для успішного проходження чергової хвилі зростання захворюваності.

«Питання доступу до вакцин в Україні вдалося вирішити. І сьогодні кожен, хто хоче зробити щеплення, може його зробити. Безкоштовно. Також є можливість зробити вибір вакцин для щеплення. Сьогодні доступні Moderna, Pfizer і CoronaVac», – сказав Ляшко.

За його словами, світовий приклад показує, що навіть за великої кількості інфікованих, медичні системи можуть справлятися з пандемічним навантаженням, але за умови масової вакцинації. Щеплення проти COVID-19 – це можливість уникнути госпіталізації та летальності через тяжкі ускладнення, наголосив очільник МОЗ.

«Ми зайшли в третій рік життя разом із COVID-19. Те, як ми його пройдемо, залежить від багатьох факторів. Як і від вашого бажання вакцинуватися, так і від того, як швидко будуть адаптуватися стандарти лікування з появою нових даних і нових препаратів для протидії хворобі», – зауважив міністр.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні принаймні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 15,5 мільйона людей, дві дози – понад 14,8 мільйона, додаткову дозу – 20 875 людей, бустерну дозу – понад 474 тисячі людей.