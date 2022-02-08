МОЗ: в Україні від COVID-19 минулої доби вакцинували майже 64 тисячі людей

За добу 7 лютого в Україні від COVID-19 вакцинували 63 919 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 19 526 людей, другу дозу – 28 877 людей, додаткову дозу отримали 543 людини, бустерну дозу – 14 973 людини», – йдеться в повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні принаймні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 15,5 мільйона людей, дві дози – понад 14,8 мільйона, додаткову дозу – 20 875 людей, бустерну дозу – понад 474 тисячі людей.