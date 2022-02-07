Майже 130 тисяч людей в Україні отримали щеплення від COVID-19 на залізничних вокзалах

У пунктах вакцинації на залізничних вокзалах України отримали щеплення від вірусу COVID-19 майже 130 тисяч охочих, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Найбільше щеплень було зроблено у пунктах вакцинації на залізничному вокзалі Коломия – 13,1 тис, вокзалах станції Київ-Пасажирський – 12,5 тис, Коростень – 12,1 тис та Львів – 10,8 тис», – йдеться в повідомленні.

Із 6 січня у пунктах вакцинації на залізничних вокзалах можна отримати щеплення і бустерною дозою вакцини.

«Укрзалізниця» розгорнула пункти вакцинації з 21 жовтня 2021 року, також на вокзалах працюють пункти експрес-тестування. Пасажири, які мають квиток на поїзд, можуть зробити цю медичну процедуру за 350 гривень.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні принаймні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 15,5 мільйона людей, дві дози – майже 14,8 мільйона, додаткову дозу – 20 332 людини, бустерну дозу – понад 459 тисяч людей.