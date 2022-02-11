У трьох областях з 11 лютого встановлюється «червона» зона. Список обмежень

У Закарпатській, Луганській і Хмельницькій областях із 11 лютого встановлюється «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раніше озвучив очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«На сьогодні бачимо негативну динаміку ознак епідемічної небезпеки на території цих регіонів, а також застереження зі сторони голів ОДА щодо потенційного ризику збільшення рівня госпіталізації», – сказав Ляшко.

У регіонах застосовуватимуть обмеження, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки, додав він:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки і замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

«Важливо, що вказані обмеження не діятимуть, якщо 100% співробітників (організаторів) і відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) повністю імунізовані й мають «зелений» COVID-сертифікат або чинний негативний результат тестування на COVID-19 (ПЛР або тест на антиген), або сертифікат про одужання від коронавірусної хвороби», – наголошують у МОЗ.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на «червоному» рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Водночас місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил у регіоні.

Досі в «червоній зоні» перебували дві області України – Івано-Франківська і Рівненська.

8 лютого Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні зараз «дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу» через COVID-19. 10 лютого голова МОЗ заявив, що Україна перебуває на піку захворюваності цієї хвилі COVID-19, і наголосив, що локдауну через більш заразний штам коронавірусу «омікрон» в Україні не буде, оскільки зростає кількість випадків, але не госпіталізацій.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,4 мільйона людей, 102 167 – померли.