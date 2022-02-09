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Новини | Коронавірус

У МОЗ повідомили, скільки невакцинованих працівників відсторонили від роботи з кінця січня

За словами Ігоря Кузіна, масового відсторонення медиків міністерство наразі не фіксує – частка відсторонених медичних працівників становить 0,2% від загальної кількості 755 тисяч

З 31 січня понад 7,5 тисячі комунальників, урядовців та медиків були відсторонені від роботи через відсутність вакцинації від COVID-19, заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Він нагадав, що з кінця січня до переліку професій, представники яких повинні бути вакциновані, аби продовжити працювати, був розширений. До нього увійшли працівники комунальних установ, медичних закладів та місцевого самоврядування.

«Таким чином, вже з 31 січня працівники, які не отримали принаймні одного щеплення, мали бути відсторонені від роботи без збереження заробітної плати», – зазначив Кузін.

За його даними, станом на 7 лютого відсторонили 7 531 працівників вказаних організацій, з них:

  • 4 578 людей – працівники комунальних установ
  • 2 136 співробітників закладів охорони здоров’я, з них 216 лікарів та 765 медичних сестер
  • 817 представників органів місцевого самоврядування

«Також не вакцинувалися 1 001 співробітників господарського персоналу та 154 – адміністративного персоналу», – повідомив Кузін.

Він додав, що масового відсторонення медиків міністерство наразі не фіксує – частка відсторонених медичних працівників становить 0,2% від загальної кількості 755 тисяч, які працюють у комунальних та державних закладах охорони здоров’я.

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Від 31 січня в Україні можуть відсторонити від роботи медиків, комунальників і місцевих урядовців, які досі не зробили хоча б одне щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19.

У грудні 2021 року до переліку фахівців, які підлягають обов’язковій вакцинації або відстороненню, додалися співробітники центральних органів виконавчої влади, закладів соціального захисту, та стратегічних підприємств.

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