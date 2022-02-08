«Ковідна чипизація»: чеські вчені винайшли швидкий і точний метод виявлення COVID-19 за допомоги біочипів

Прага – Чехи розробили новий метод діагностики коронавірусу. Науковці з інституту фізики Академії наук Чеської Республіки створили унікальний біочип, який здатен детектувати COVID-19 протягом 15 хвилин. Принцип роботи такого приладу поєднує в собі переваги антигенних та ПЛР-тестів, що робить тестування ефективним. Як працює новий чеський винахід – на власні очі бачили кореспонденти Радіо Свобода.

Теорію змови про «чипизацію» населення через вакцинацію проти коронавірусу вирішили втілити в життя чеські вчені. Щоправда, їхнє ноу-хау біочипи не будуть контролювати людей, а навпаки – здатні в короткий час та з точністю близькою до ПЛР тестів виявити, чи є у людини «ковід».

«Добрий день, ласкаво просимо до нашої лабораторії!», – запрошує кореспондентів Радіо Свобода Юдита Анті, яка разом із колегами із секції оптики розробляла чеське ноу-хау.

На столі безліч приладів, один із них – біосенсор. На вигляд це просто маленька пластинка із золотистою захисною плівкою, яку вчені розробили для таких кристалів. Кажуть, саме ця спеціальна поверхня і є їхнім унікальним винаходом.

Над розробкою спеціального біочипу на «ковід» команда вчених під керівництвом Гани Лісалової почала працювати ще на початку пандемії, однак лише зараз їм вдалося досягти певних результатів.

Тепер вчені із впевненістю заявляють – їхній прилад здатний за короткий час та з точністю близькою до ПЛР-тестування виявити, чи є у людини коронавірус. До того ж, за їхніми словами, ще ніде у світі біочип не використовувався для діагностики COVID-19.

«Біочип – це кварцовий кристал певної форми. Ось так він виглядає. Його спеціальна поверхня дуже тоненька, приблизно 10 нанометрів. Неозброєним оком її побачити неможливо. Однак саме вона здатна затримувати на собі вірус, показуючи, хвора людина чи ні», – каже Юдита та демонструє нам принцип роботи приладу, де в майбутньому застосовуватиметься чип.

За допомогою спеціального насосу із пробірки відібраний зразок, тобто слину, поміщають на біочип. Якщо людина інфікована коронавірусом, полімерна поверхня чипу, на яку заздалегідь нанесені антитіла «ковіду», реагує на це з дуже високою точністю.

«Розроблена технологія дозволяє визначити навіть концентрацію вірусу у зразку», – підкреслює вчена.

Результат тесту науковці відслідковують на комп'ютері за допомогою спеціального програмного забезпечення, однак в майбутньому це робитиме стаціонарний пристрій, який автоматично визначатиме, чи є у зразку коронавірус.

«Ми протестували зразки заражених коронавірусом пацієнтів, і результати нашого тесту завжди співпадали із результатом загального ПЛР-тесту. Для діагностики коронавірусу за допомогою нашого біосенсору знадобиться від 15 до 30 хвилин», – розповідає журналістам завідувач відділу оптики Інституту фізики Чеської академії наук Александр Дейнека.

ПЛР-тести, на думку вченого, завжди були і будуть золотим стандартом, однак їхній біочип може стати альтернативою антигенним тестам та значно полегшити тестування працівників на великих підприємствах, де у короткі терміни потрібно визначити, чи хвора людина на коронавірус чи ні.

Однак на цьому дослідження чеських вчених не закінчуються, вони і надалі працюють над розробкою унікального пристрою та прагнуть його удосконалити, аби отримати максимально точні результати.

«Ми й надалі перевіряємо та тестуємо наш біочип. Зараз в нас є досить велика вибірка, яку ми протестували і порівняли з ПЛР-тестами. Наразі можна сказати, що наш метод тестування значно точніший, ніж антигенні тести», – каже Александр Дейнека.

Науковці розповідають, що перевагою такої технології є і те, що біочіпи можна буде використовувати повторно, натомість антигенний тест після одного використання потрібно викинути.

Над прототипом нового пристрою вже працює промисловий партнер інституту, чеська компанія CARDAM. Деталей розробники поки не розголошують, втім наразі відомо, що це буде повністю роботизований автомат, який буде нагадувати звичайний побутовий прилад. Скільки коштуватиме такий застосунок, вчені поки не знають.

«Перший прототип міг би з'явитися вже цього року. Він буде виглядати як кавоварка, яка автоматично забиратиме до десяти зразків одночасно і швидко визначатиме, чи хворіє людина на коронавірус», – розповідає завідувач відділу оптики.

Розроблений чеськими вченими біосенсор можна буде використовувати не лише для тестування коронавірусу. Способів його використання набагато більше. Проте питання подальшого застосування біочипу науковці наразі коментувати не поспішають. Додають лише, що пристрій може знайти своє місце не лише в медичній галузі, але також, наприклад, у промисловості.