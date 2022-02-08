З 11 лютого «червона» зона встановлюється у 3 областях – МОЗ

У Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях з 11 лютого встановлюється «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій озвучив очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«На сьогодні бачимо негативну динаміку ознак епідемічної небезпеки на території цих регіонів, а також застереження зі сторони голів ОДА щодо потенційного ризику збільшення рівня госпіталізації», – сказав Ляшко.

В регіонах застосовуватимуться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки, додав він.

Раніше сьогодні Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні зараз «дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу» через COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,3 мільйона людей, 101 647 – померли.