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З 11 лютого «червона» зона встановлюється у 3 областях – МОЗ

Віктор Ляшко заявив про негативну динаміку ознак епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей

У Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях з 11 лютого встановлюється «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій озвучив очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«На сьогодні бачимо негативну динаміку ознак епідемічної небезпеки на території цих регіонів, а також застереження зі сторони голів ОДА щодо потенційного ризику збільшення рівня госпіталізації», – сказав Ляшко.

В регіонах застосовуватимуться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки, додав він.

Раніше сьогодні Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні зараз «дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу» через COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,3 мільйона людей, 101 647 – померли.

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