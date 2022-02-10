МОЗ розподілило в регіони 60 тисяч курсів ліків від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що розподілило у регіони 60 тисяч курсів «Молнупіравіру», препарату для лікування COVID-19.

Як заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда, найближчим часом логісти почнуть доставляти препарат до закладів охорони здоров’я. Згодом надійдуть ще 240 тисяч курсів, 75 тисяч із яких прибудуть в Україну до кінця цього тижня, кажуть у МОЗ.

У міністерстві нагадали, «Молнупіравір» – це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання, і його зручно приймати.

«Сімейні лікарі першочергово призначатимуть «Молнупіравір» пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого», – додали у МОЗ.

6 лютого очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що перші 60 тисяч курсів препарату від COVID-19 «Молнупіравір» прибули до України.