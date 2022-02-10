Україна перебуває на піку захворюваності цієї хвилі COVID-19 – Ляшко

Україна зараз перебуває на піку захворюваності нинішньої хвилі COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

«На мою думку, пік захворюваності ми вже маємо, фіксуємо по 41 тисячі випадків за добу», – сказав Ляшко 10 лютого на брифінгу за підсумками поїздки на Полтавщину, який демонстрував в ефірі телеканал «Рада».

При цьому, за його словами, у цю хвилю стрімко зростає кількість нових випадків COVID-19, але не госпіталізацій, тому стаціонарна медична допомога проходить цю хвилю «без наднавантажень».

Міністр наголосив, що спостерігається велике навантаження на первинну медичну допомогу, тому МОЗ ухвалило низку управлінських рішень, щоб знизити навантаження на сімейних лікарів, зокрема, впровадило дистанційне відкриття лікарняного на п’ять днів.

За даними МОЗ, в Україні за останню добу виявили 41 694 нових випадків COVID-19.