Коронавірус: у МОЗ заявили про «перші ознаки стабілізації»

Міністерство охорони здоров’я заявляє про перші ознаки стабілізації ситуації із захворюваністю на COVID-19 в Україні.

«Україна перебуває на 43 місці з 54 країн серед територій європейського регіону ВООЗ за кількістю нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення. Після чотирьох тижнів стрімкого зростання нових випадків COVID-19 починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Вперше за останні чотири тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад», – заявив на брифінгу 14 лютого голова МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, за минулий тиждень в Україні зареєстровано 235 256 випадків коронавірусної хвороби, що на 7600 випадків менше у порівнянні з попереднім тижнем.

«До лікарень за тиждень госпіталізовано 24 575 хворих, що також на тисячу менше, ніж минулого тижня. Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше, ніж це показували наші прогнози», – додав міністр.

При цьому, за словами Ляшка, зокрема, на території Івано-Франківської області спад кількості нових хворих спостерігають вже два тижні поспіль, що «свідчить про проходження пікового періоду на території області».

«Водночас за тиждень найбільше зросла кількість нових випадків на території Києва (+51%). Лідер приросту нових хворих минулого тижня – Запорізька область, поточного тижня також мала приріст, але він значно нижчий, ніж раніше (50% проти 109%)», – заявив міністр.

За попередньою оцінкою, летальність від коронавірусної хвороби знизилася втричі порівняно з «дельта»-хвилею і вдвічі порівняно з середнім значенням у 2020 році, додав очільник МОЗ.

За його словами, зараз у лікарнях в Україні перебувають 30 тисяч хворих на COVID-19, пацієнтами, яким призначена киснева терапія, зайнято 30% ковідних ліжок із киснем.

Він наголосив, що це лише перші позитивні ознаки стабілізації захворюваності на COVID-19. «Ми перебуваємо на високих цифрах реєстрації нових випадків. Допомагає нам у цій ситуації лише зростання кількості вакцинованих», – наголосив Ляшко і закликав вакцинуватися.

24 із 25 регіонів України вже вакцинували принаймні 1 дозою понад 40% дорослого населення, 10 регіонів України – понад 50%, кажуть у МОЗ.