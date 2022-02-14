В Україні виявили майже 17 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за добу 13 лютого виявили 16 993 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 1 447 дітей і 252 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я вранці 14 лютого.

За даними МОЗ, минулої доби шпиталізували 2 270 людей, 9 338 – одужали, 142 людини померли. За добу зробили понад 60 тисяч тестувань.

Найбільше нових випадків 13 лютого виявили в Києві (2293).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,5 мільйонів людей, 102 950 – померли.