Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Коронавірус

КМДА: в Києві немає передумов для запровадження локдауну

«Попри високий рівень виявлення нових випадків, ситуація контрольована і не потребує запровадження додаткових обмежень», – заявили в КМДА

Київська влада заявляє, що в столиці України немає передумов для посилення карантинних обмежень, а ситуація з захворюваністю та рівнем госпіталізації – контрольована.

«Попри високий рівень виявлення нових випадків, ситуація контрольована і не потребує запровадження додаткових обмежень. При 4104 нових випадках захворювання рівень госпіталізації хворих у столичні лікарні складає 32,3%. Заповненість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів із COVID-19, наразі становить лише 34%. За словами фахівців, це пов’язано, у першу чергу, з високим рівнем вакцинації містян», – заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник під час засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

За його словами, у київських лікарнях наразі перебувають 1832 пацієнти, у тому числі 97 дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19, а також 109 пацієнтів, у тому числі шість дітей, – із підозрою на захворювання.

Загалом у тяжкому стані перебувають 1119 пацієнтів. На ліжках інтенсивної терапії перебуває 231 хворий, 23 – підключені до апарату штучної вентиляції легень, ще 132 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1473 хворих.

Напередодні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні не оголошуватимуть локдаун через більш заразний штам коронавірусу «омікрон», бо під час цієї хвилі зростає кількість випадків, але не госпіталізацій.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG