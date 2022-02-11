КМДА: в Києві немає передумов для запровадження локдауну

Київська влада заявляє, що в столиці України немає передумов для посилення карантинних обмежень, а ситуація з захворюваністю та рівнем госпіталізації – контрольована.

«Попри високий рівень виявлення нових випадків, ситуація контрольована і не потребує запровадження додаткових обмежень. При 4104 нових випадках захворювання рівень госпіталізації хворих у столичні лікарні складає 32,3%. Заповненість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів із COVID-19, наразі становить лише 34%. За словами фахівців, це пов’язано, у першу чергу, з високим рівнем вакцинації містян», – заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник під час засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

За його словами, у київських лікарнях наразі перебувають 1832 пацієнти, у тому числі 97 дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19, а також 109 пацієнтів, у тому числі шість дітей, – із підозрою на захворювання.

Загалом у тяжкому стані перебувають 1119 пацієнтів. На ліжках інтенсивної терапії перебуває 231 хворий, 23 – підключені до апарату штучної вентиляції легень, ще 132 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1473 хворих.

Напередодні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні не оголошуватимуть локдаун через більш заразний штам коронавірусу «омікрон», бо під час цієї хвилі зростає кількість випадків, але не госпіталізацій.