Програмою «єПідтримка» за перший тиждень скористалися майже 40 тисяч вакцинованих підлітків – МОЗ

Понад 39 тисяч підлітків від 14 до 17 років, які вакцинувалися від COVID-19, відкрили рахунки за програмою «єПідтримка», повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Такі дані відомство наводить із посиланням на кількість рахунків, відкритих неповнолітніми молодими людьми у банках, що працюють із програмою виплат. Відтак програмою скористалися близько 64% дітей, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби.

«За кілька днів дії програми відомо, що на 1,2 мільйона гривень було куплено шкільне приладдя та канцелярські вироби, на майже 400 тисяч гривень – товари спортивного призначення та ще 153 тисячі гривень витрачено на послуги у сфері освіти», – йдеться в заяві заступниці голови МОЗ з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

За даними МОЗ, станом на 11 лютого одну дозу вакцини отримали 73 тисячі дітей від 12 до 17 років, дві дози – ще понад 62 тисячі.

Із 7 лютого громадяни України від 14 років можуть отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію.

19 грудня 2021 року офіційно стартував проєкт «єПідтримка» для отримання однієї тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19. Щоб отримати спеціальну картку за програмою «єПідтримка» в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок «Дія».