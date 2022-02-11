У Росії вперше виявили понад 200 тисяч випадків COVID-19 за добу

На ранок 11 лютого в Росії виявили 203 949 нових випадків зараження коронавірусною хворобою. Це новий добовий максимум із початку пандемії.

Дані російського федерального штабу боротьби з інфекцією включають окупований Росією Крим.

За цими даними, найбільше нових хворих на добу виявили у Санкт-Петербурзі – понад 22 тисячі, в Москві минулої доби виявили 18 з половиною тисяч нових випадків зараження, що майже на 20 майже на 20 відсотків менше, ніж днем раніше.

Напередодні захворюваність у Москві зросла майже вдвічі. Влада пояснила стрибок новою методикою підрахунку. Тепер у статистиці враховують не тільки позитивні ПЛР-тести, але й експрес-тести на наявність антигену до збудника, зроблені в поліклініках.

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що пік поширення більш заразного штаму «омікрон» у Москві пройшов.

У Росії за останню добу до лікарень потрапили понад 19 тисяч пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

Зростання числа хворих у країні розпочалося після новорічних свят. Медики повʼязують це із поширенням нового штаму «омікрон». Він вважається заразнішим, але менш летальним.

На тлі зростання захворюваності, зокрема дитячої, влада не стала запроваджувати локдауни. У Росії також помʼякшили правила карантину: тих, хто контактував з хворими, більше не будуть відправляти в ізоляцію, а термін карантину для хворих буде скорочений до одного тижня.

Російські ЗМІ підрахували, що надмірна смертність у країні з початку пандемії COVID-19 перевищила мільйон людей. МОЗ ці повідомлення назвало хибними.

За даними Росстату, в 2021 році природне зменшення населення в Росії вперше в історії сягнуло мільйона людей.