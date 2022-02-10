Президент Туреччини одужав від COVID-19

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що одужав від COVID-19.

«Тести, що були в нас за останні два дні, виявилися негативними. Я хотів би висловити вдячність усім братам і сестрам, які підтримували нас своїми молитвами і гарними посланнями з усієї країни та світу в цьому часі», – написав Ердоган у твітері.

5 лютого стало відомо, що у президента Туреччини і його дружини виявили штам «омікрон». Повідомялося, що хвороба у подружжя проходила в легкій формі, і вони продовжили дистанційну роботу.