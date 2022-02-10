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Новини | Коронавірус

Президент Туреччини одужав від COVID-19

Реджеп Таїп Ердоган (л) і Володимир Зеленський зустрілися у Києві 3 лютого, через два дні турецький лідер повідомив про позитивний тест на COVID-19

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що одужав від COVID-19.

«Тести, що були в нас за останні два дні, виявилися негативними. Я хотів би висловити вдячність усім братам і сестрам, які підтримували нас своїми молитвами і гарними посланнями з усієї країни та світу в цьому часі», – написав Ердоган у твітері.

5 лютого стало відомо, що у президента Туреччини і його дружини виявили штам «омікрон». Повідомялося, що хвороба у подружжя проходила в легкій формі, і вони продовжили дистанційну роботу.

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