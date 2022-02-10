Росія оновила рекорд захворюваності на COVID-19 – понад 197 тисяч випадків

У Росії та анексованому Криму виявили 197 076 нових випадків зараження COVID-19 за добу 9 лютого, це черговий максимум за весь час пандемії. Такі дані наводить московський оперативний штаб боротьби з інфекцією (до статистики включають і виявлені в Криму випадки хвороби).

У Москві коронавірусну інфекцію виявили майже у 23 тисяч людей. Далі у списку регіонів з найбільшим приростом COVID-19 за добу йдуть Санкт-Петербург (21644) та Московська область (7611).

Загальна кількість хворих з початку пандемії в Росії становить понад 13,5 мільйона.

За добу помер ще 701 пацієнт із COVID-19. Усього з початку пандемії в Росії внаслідок COVID-19, як заявили в оперативному штабі, померла 338 091 людина.

Зростання числа хворих у країні розпочалося після новорічних свят. Медики повʼязують це із поширенням нового штаму «омікрон». Він вважається заразнішим, але менш летальним.

На тлі зростання захворюваності, зокрема дитячої, влада не стала запроваджувати локдауни. У Росії також помʼякшили правила карантину: тих, хто контактував з хворими, більше не будуть відправляти в ізоляцію, а термін карантину для хворих буде скорочений до одного тижня.

Російські ЗМІ підрахували, що надмірна смертність у країні з початку пандемії COVID-19 перевищила мільйон людей. МОЗ ці повідомлення назвало хибними.

За даними Росстату, в 2021 році природне зменшення населення в Росії вперше в історії сягнуло мільйона людей.