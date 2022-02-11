В Україні виявили понад 41 тисячу нових випадків COVID-19

В Україні за добу 10 лютого виявили 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 3 369 дітей і 1 247 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу, за даними МОЗ, шпиталізували 3 936 людей, 20 850 – одужали, 236 людей померли. Протягом доби зробили понад 154,5 тисячі тестувань.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (4104) і Одеській області (4096).

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли більше ніж 4,4 мільйона людей, 102 403 – померли.