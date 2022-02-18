На Донбасі бойовики здійснили понад 50 порушень з початку доби – пресслужба ОС

Другу добу поспіль триває ескалація бойових дій на Донбасі. За повідомленням пресслужби Обʼєднаних сил, російські гібридні сиди здійснили з початку доби до 17:00 53 порушення режиму припинення вогню, 41 із яких – із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед українських військових немає, вказано в повідомленні.

«Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків, прикриваючись мирними мешканцями», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілі Горлівки та півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріл кількох сіл із боку ЗСУ. Незалежного підтвердження ці повідомлення не мають.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.