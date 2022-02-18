Росія оголосила про нові навчання за участю «стратегічних сил»

Міністерство оборони Росії оголосило про нові стратегічні військові маневри, що відбудуться 19 лютого під наглядом президента Володимира Путіна на тлі побоювання, що Кремль, може планувати нове вторгнення в Україну.

«19 лютого під керівництвом верховного головнокомандувача збройних сил РФ Володимира Путіна відбудеться планове навчання сил стратегічного стримування, під час якого відбудеться запуск балістичних і крилатих ракет», – повідомило міністерство 18 лютого.

Зазначається, що у навчаннях братимуть участь війська і техніка повітряно-космічних сил Росії з Південного військового округу, а також ракетні підрозділи Північного і Чорноморського флотів.

Державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що під час навчання стратегічний ракетоносний підводний човен Північного флоту проведе запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) у бік полігону Кура на Камчатці на Далекому Сході Росії, а атомний підводний човен із Тихоокеанського флоту запустить МБР по цілі на полігоні Чижа на півночі Росії.

Крім того, ракетні війська стратегічного призначення під час навчань випробовують МБР, а літаки великої дальності з Повітряно-космічних сил запустять крилаті ракети.

Заява з’явилася через кілька годин після того, як Олександр Лукашенко прибув до Москви на переговори з Путіним, щоб ухвалити рішення щодо виведення російських військ із Білорусі після завершення спільних військових навчань 20 лютого.

Оскільки Білорусь межує як зі східним флангом НАТО, так і з Україною, навчання, що відбуваються на її території за участі близько 30 тисяч російських військових, викликали занепокоєння на Заході щодо справжніх намірів Кремля, який, за оцінками американської розвідки, накопичив десятки тисяч солдатів і військову техніку в районах біля кордону з Україною.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив 16 лютого, що російські війська повністю виведуть із Білорусі після завершення навчань.

Москва заперечує підготовку до можливого нового вторгнення в Україну, про що попереджають західні розвідки. МЗС Росії неодноразово заявляло про нагнітання істерії.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський під час перебування в Маріуполі наголосив, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.