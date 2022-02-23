Британія надасть Україні додатковий пакет військової допомоги – Джонсон

Британія заявляє, що готова надати Україні додаткову військову підтримку, включаючи летальне оборонне озброєння.

«У світлі дедалі більш загрозливої поведінки з боку Росії і відповідно до нашої попередньої підтримки, Велика Британія незабаром надасть Україні новий пакет військової підтримки», – заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон, виступаючи в парламенті 23 лютого.

«Це включатиме летальну допомогу у вигляді оборонної зброї і нелетальну допомогу», – додав він.

Британія і її прем’єр-міністр є одними з найактивніших серед країн Заходу в засудженні дій Росії, підтримці України і введенні санкцій проти Москви.

Раніше 23 лютого Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що країна готова допомогти Україні «пережити шторм російської агресії» за допомогою кредитних гарантій на суму до 500 мільйонів доларів і додаткових коштів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 22 лютого заявив про негайні жорсткі санкції проти інтересів російського бізнесу, та застеріг президента Росії Володимира Путіна від будь-яких подальших військових дій проти України.

21 лютого російський президент Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності територій, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» і розпорядився, щоб російські збройні сили здійснили там «функції з підтримання миру».

22 лютого Державна дума і Рада федерації Росії ратифікували договори про «дружбу та співпрацю» з угрупованнями «ЛДНР». Крім того, Рада федерації дозволила ввести туди російські війська.

США, Євросоюз, Велика Британія, Німеччина, а також Японія, Австралія та Канада запровадили санкції проти Росії через нову ескалацію агресії проти України.