ДСНС: 33 людини загинули через авіудар РФ по Чернігову

Внаслідок авіаційних ударів по Чернігову з-під завалів станом на 18:20 вилучили тіла 33 загиблих і 18 травмованих, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«У зв’язку з потужними обстрілами рятувальні роботи тимчасово призупинені», – йдеться в повідомленні ДСНС у телеграмі.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про авіаційний обстріл житлових будинків у Чернігові.

За минулу добу російські обстріли українських міст посилилися, понад 1 мільйон українських біженців вже перебувають за кордоном, але українські військові і цивільні чинять запеклий опір. Росія, зі свого боку, заперечує обстріли українських міст.