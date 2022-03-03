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ДСНС: 33 людини загинули через авіудар РФ по Чернігову

Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про авіаційний обстріл житлових будинків у Чернігові

Внаслідок авіаційних ударів по Чернігову з-під завалів станом на 18:20 вилучили тіла 33 загиблих і 18 травмованих, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«У зв’язку з потужними обстрілами рятувальні роботи тимчасово призупинені», – йдеться в повідомленні ДСНС у телеграмі.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про авіаційний обстріл житлових будинків у Чернігові.

За минулу добу російські обстріли українських міст посилилися, понад 1 мільйон українських біженців вже перебувають за кордоном, але українські військові і цивільні чинять запеклий опір. Росія, зі свого боку, заперечує обстріли українських міст.

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