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Данілов: вторгнення РФ мало початися 22 лютого, у Києві до цього готувалися

«Єдине, чого ми не очікували, – це те, що буде задіяна територія Білорусі», – сказав секретар РНБО

Російське вторгнення в Україну планувалося на 22 лютого, і саме до нападу цього дня готувалася українська влада, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

«Ми були свідомі того, що буде відбуватися на території нашої країни. Більше того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Вони 22 лютого мали напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз. Єдине, чого ми не очікували, – це те, що буде задіяна територія Білорусі. Дискусії були про це, але у підсумку ми вважали, що це буде по-іншому. Але сталося як сталося», – сказав Данілов в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

За його словами, доказом того, що українська сторона готувалася до вторгнення, «є те, що вже 50-й день ми тримаємо оборону».

«Жодна розвідка світу не давала нашій країні більше ніж 21 день», – додав секретар РНБО.

Він заявив, що Росія мала «доволі простий план» із захоплення України, який включав знищення президента Володимира Зеленського і подальше встановлення у Києві маріонеткового уряду, очолити який мали люди у «великих погонах».

«У нас є чітке уявлення, що це мало бути 22 (лютого – ред.). Наші розвідники в боях дістали накази, які були видані на 22 число, а потім виправлені на 24-е. План був доволі простий і зухвалий: перш за все, знищення президента нашої країни. У них це стояло питанням номер один, і було декілька спроб по цьому питанню. Більше того, я можу сказати, що 22 лютого приблизно о 19:20 ми отримали інформацію, що найближчим часом це може відбутися», – сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, «по протоколу» він проінформував президента, особисту охорону, Управління державної охорони, прем’єр-міністра, його службу безпеки, міністра внутрішніх справ, всі відповідні органи.

«Це було 22 числа. Потім ще було чотири спроби. Крайня була 7 березня – тоді ми отримали інформацію від наших партнерів, розвідок, що планується така операція», – сказав він.

Данілов додав, що «найнапруженіші» були перші три-чотири дні.

«Стрілянини в перші дні було немало (на підході до Офісу президента – ред.). Я не хочу казати кількість людей, які поклали в перші дні, ДРГ, які були на території. Вони тут були. Ви не думайте, що вони йшли непідготовленими. Була сітка, були опрацьовані багато моментів. Але я вдячний і охороні президента, і УДО, яке тримало і тримає урядовий квартал, і всім нашим військовим», – заявив Данілов.

На запитання, хто мав очолити маріонетковий уряд, який планували утворити росіяни, секретар РНБО відповів: «Скажімо так, я розумію, кого вони готували на цю посаду. І це не Медведчук і не Янукович», а також заперечив, що це могли б бути ексдепутати Євген Мураєв чи Олег Царьов.

«Єдине, що я можу сказати, що це люди в погонах. У великих погонах», – заявив Данілов.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.

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