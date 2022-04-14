Прокурор МКС: намагатимусь встановити контакт з Росією і продовжуватиму діалог з Україною

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявляє, що буде намагатися встановити контакт з Росією, і буде продовжувати діалог з українськими правоохоронцями.



«Ми приймемо від прокуратури, міжнародних організацій докази. Ми будемо їх перевіряти Я намагатимуся втретє достукатися до РФ…Правосуддя має відбутися..Правосуддя не має бути на боці Росії чи України, а на боці норм і правових засад. Ніщо нікому не має зійти з рук.. Незалежний суд, враховуючи докази всіх сторін, прийде до свого висновку, для того, щоб встановити правду», – сказав хан під час брифінгу.

Він повідомив, що особисто був у Бучі та Бородянці на Київщині, команда експертів також побувала на місцях скоєння злочинів.

«Ми маємо зробити все можливе, щоб були правосуддя та відповідальність. У нас є всі підстави вважати, що на території України були скоєні злочини, які підлягають юрисдикції МКС», – сказав Хан.

12 квітня міська влада Бучі повідомила про понад 400 загиблих цивільних містян, тіла яких виявили з відступом із міста російських військ. Близько двох десятків людей ще вважаються зниклими безвісти.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після їх відступу у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.