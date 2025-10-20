Трамп дає Путіну «ще один шанс» – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує безумовне припинення вогню у війні з Росією і наполягає на гарантіях безпеки. «Ми хочемо завершити війну. Справедливо і так, щоб це було надійно. І зараз ми в тій точці, коли американський президент дає Путіну ще один шанс», – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в неділю, передають українські ЗМІ.

За словами президента, Кремль, як і раніше, намагається змусити Україну залишити Донбас, але позиція України в цьому контексті не змінилася, передає «Укрінформ».

«Вони хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу. Не повністю зі сходу – а саме з Донбасу. Повністю з Донецької та Луганської областей. Я пояснив, що позиція України в цьому контексті не змінилася», – розповів Зеленський.

За його словами, сам по собі Донбас російського лідера Володимира Путіна не цікавить – натомість йому потрібна вся Україна. «Для чого Путіну потрібні адміністративні межі Донбасу? Та йому все одно на той Донбас. Нічого він там будувати не буде. Почне дуже гучно, покаже маркетинг, приїдуть трактори і потім кинуть все це», – цитує слова Зеленського «Інтерфакс».

«Я вважаю, у нього – складна історія, тому що він хоче показати, що він виграв війну, і йому для цього потрібні адміністративні межі Донбасу. Але тут є момент. Хто сказав, що він не піде далі через кілька років? Хто це гарантує? Це буде точно – це така система там в Росії, яка постійно повертається до війни», – зазначив президент.

Путін і Трамп говорили по телефону 16 жовтня. За підсумками двогодинної розмови Трамп оголосив, що президенти проведуть особисту зустріч у Будапешті.

17 жовтня Трамп зустрівся в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським. Основною темою розмови були постачання зброї Києву, зокрема можливий продаж крилатих ракет «Томагавк», здатних вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів. За даними видання Axios, Трамп відмовив Зеленському у постачанні «Томагавків» і дав зрозуміти, що зараз його пріоритетом є дипломатія. Сам президент України заявив, що «Трамп не сказав «ні», але й не сказав «так».

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу NBC News також заявив, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, якщо вона відбудеться в Будапешті.

У ЗМІ з’явилась інформація про те, що Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 16 жовтня вимагав від України повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій. Путін нібито заявив про готовність натомість поступитися частиною окупованих армією РФ територій Запорізької та Херсонської областей.

Агентство Reuters із посиланням на два неназвані джерела, обізнані з обговореннями, повідомило, що президент США підштовхував президента України до передачі Росії певних територій під час їхньої зустрічі 17 жовтня.

Про те, що Трамп сказав Зеленському під час їхньої зустрічі в Білому домі прийняти умови Росії щодо припинення війни, включаючи передачу Донецької області, повідомило також 19 жовтня видання Financial Times, посилаючись на неназвані джерела.

Згідно з повідомленням FT, Трамп попередив Зеленського, що російський президент Володимир Путін погрожував «знищити» Україну, якщо вона не погодиться на його умови.

Пізніше в спілкуванні з журналістами Трамп це заперечив.