Топдипломат Франції: Росія «загнана в кут»

Голова Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що Росія зараз перебуває не у вигідному військовому становищі. Про це дипломат заявив 20 жовтня, прибуваючи на засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Росія – принаймні режим Путіна – загнана у кут – у військовому, політичному й економічному сенсі. За останні тисячу днів Росія змогла захопити лише один відсоток території України. Економіка деградує дуже стрімко під тиском того, які ресурси задіює Росія задля підтримки своєї війни проти України», – сказав Барро.

Очільник МЗС Франції наголосив, що проблем Росії додають також удари України вглиб її території та західні санкції.

«Є тиск українських ударів (по енергетичній інфраструктурі Росії – ред.), які вже знищили близько п’ятої частини російських нафтопереробних заводів. І є тиск санкцій, яким Володимир Путін піддає своїх власних людей. Час грає не на користь Росії», – резюмував французький посадовець.

При цьому Барро не згадав у своїх коментарях президента США Дональда Трампа, риторику якого його просили прокоментувати журналісти.

Російський лідер Путін і президент США Трамп говорили по телефону 16 жовтня. За підсумками двогодинної розмови Трамп оголосив, що президенти проведуть особисту зустріч у Будапешті.

17 жовтня Трамп зустрівся в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським. Основною темою розмови були постачання зброї Києву, зокрема можливий продаж крилатих ракет «Томагавк», здатних вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів. За даними видання Axios, Трамп відмовив Зеленському у постачанні «Томагавків» і дав зрозуміти, що зараз його пріоритетом є дипломатія. Сам президент України заявив, що «Трамп не сказав «ні», але й не сказав «так».

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу NBC News також заявив, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, якщо вона відбудеться в Будапешті.

У ЗМІ з’явилась інформація про те, що Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 16 жовтня вимагав від України повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій. Путін нібито заявив про готовність натомість поступитися частиною окупованих армією РФ територій Запорізької та Херсонської областей.

Агентство Reuters із посиланням на два неназвані джерела, обізнані з обговореннями, повідомило, що президент США підштовхував президента України до передачі Росії певних територій під час їхньої зустрічі 17 жовтня.

Про те, що Трамп сказав Зеленському під час їхньої зустрічі в Білому домі прийняти умови Росії щодо припинення війни, включаючи передачу Донецької області, повідомило також 19 жовтня видання Financial Times, посилаючись на неназвані джерела.

Згідно з повідомленням FT, Трамп попередив Зеленського, що російський президент Володимир Путін погрожував «знищити» Україну, якщо вона не погодиться на його умови.

Пізніше в спілкуванні з журналістами Трамп це заперечив.