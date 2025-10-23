Мерц оптимістичний щодо домовленості про репараційну позику для України

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив перед початком засідання Європейської ради 23 жовтня в Брюсселі, що його пропозиція використати заморожені російські активи для фінансування допомоги Україні отримала широку підтримку серед країн ЄС.

«Ми говоритимемо про російські активи. Я вдячний, що мій план отримав широку підтримку. Є, втім, кілька серйозних зауважень – зокрема, від бельгійської сторони щодо питань відповідальності. Це питання сьогодні обговоримо, і я переконаний, що ми зробимо ще один крок уперед», – сказав Мерц.

Канцлер наголосив, що питання використання російських коштів залишається одним із ключових у порядку денному саміту, поруч із обговоренням європейської обороноздатності й підтримки промисловості.

Він зазначив, що Німеччина поділяє занепокоєння Бельгії щодо механізмів гарантій і юридичної відповідальності, однак бачить спільну зацікавленість у виробленні рішення.

«Бельгійський прем’єр-міністр і я неодноразово говорили на цю тему в останні дні й тижні. Я поділяю його занепокоєння, але він зацікавлений у спільному рішенні. Тому я виходжу з того, що сьогодні ми просунемося вперед», – заявив Мерц.

Канцлер також підкреслив, що питання України розглядається у ширшому контексті посилення європейської оборонної політики і відновлення конкурентоспроможності промисловості ЄС, які, за його словами, нині є «актуальними як ніколи».

Тим часом, прем’єр Бельгії Барт де Вевер, на території якої зберігається понад 180 мільярдів російських заморожених активів, заявив 23 жовтня, що очікує на юридичну основу потенційного рішення про репараційну позику для України.

Очільник бельгійського уряду зауважив, що є три умови, за яких він готовий до прогресу. Де Вевер доручив фаховим юристам викласти їх у письмовій формі. «Цей документ або буде прийнятий, або я зроблю все, що можу – політично й юридично, на європейському і національному рівнях – щоб заблокувати це рішення», – сказав він.

Сума готівки, накопичена завдяки облігаціям російського Центробанку в бельгійському центральному депозитарії Euroclear, становить близько 180 мільярдів євро. Росії ці кошти не повертають у зв’язку з санкціями, запровадженими Євросоюзом у відповідь на її повномасштабне вторгнення до України. Ідея надання Україні репараційного кредиту полягає в тому, щоби передати цю готівку ЄС, який «укладе індивідуальний борговий контракт із Euroclear під 0% річних».

Брюссель використає ці кошти, щоб профінансувати позику Україні, яку вона своєю чергою поверне лише у випадку відшкодування завданих їй збитків Росією. Кремль засудив цю ідею як «чисту крадіжку».

30 вересня президент Росії Володимир Путін у свою чергу підписав указ про новий порядок продажу федеральних активів. За даними Bloomberg, Росія готова націоналізувати та швидко розпродати іноземні активи у відповідь на можливе вилучення своїх коштів за кордоном.

